Shuffle 19 – Dor

Danger Mouse

Foi um logo e tenebroso inverno. Fiquei mais de um mês deitado, sem poder usar o computador, tentando escapar de uma cirurgia na coluna. Foi o tempo mais longo que convivi com a dor na vida. Uma dor que não ia embora a despeito da força dos analgésicos. Nada mais natural que a volta do Discofonia venha com referências à dor. Selecionei músicas que falam da dor fisca, metafísica e metaforcamente, misturadas num shuffle. Ai:

1. Painkillers – Cannibal Ox

2. Pain – Dangermouse and Sparklehorse feat. Iggy Pop

3. Cymbals And Aspirin (A Breakthrough In Pain Relief) – Matmos

4. It’s a Bit of Pain – Faust

5. Too Much Pain – The Bug Featuring Ricky Ranking