Shuffle 14 – Cabrón

3 Hombres

Depois de umas tentativas frustradas na redação de gravar – e ligeiramente manipular – um episódio direrto da Last.Fm, a partir de uma estação dos 3 Hombres (com o acaso não se brinca), resolvi testar um ambiente mais seguro misturando em casa De Volta ao Velho Oeste com Fellini Só Vive 2 Vezes para dar liga. Atenção para as antológicas fotos do 3 Hombres no site da Baratos Afins.

1. Geladeira Amarela – 3 Hombres

2. O Padre Hippie – Fellini

3. Burros & Oceanos – Fellini

4. Canção – 3 Hombres

5. Mãe dos Gatos – Fellini