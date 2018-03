Shuffle 13 – Nigéria

Sahara All Stars Band Jos

Nos últimos anos, tenho ouvido cada vez mais os sons da Nigéria. Como a maior parte das pessoas que conheço, meu primeiro contato foi com o afrobeat, mais precisamente com Fela Kuti. Hoje tem toda uma série de bandas que usam os ensinametos do afrobeat nos Estados Unidos e na Europa. De certa maneira, até a cozinha da Nação Zumbi bebe bem nos sons nigerianos. Acho bem interessantes esses sons mas quando aprofundei um pouco meu interesse, vi que existe bem mais afrobeat no país, os que eu mais gosto são os sons que misturam as raízes africana com o blues, numa espécie de reviravolta do tempo de dar orgulho a JJ Abrams. Neste fim de semana ensolarado a Nigéria invadiu meus ouvidos, com sons antigos e mais novos. E o extrato desse domingo africano resultou nesta seleção de músicas selecionadas aleatoriamente. O legal é que só tem um Fela Kuti e dá para sacar um pouco da diversidade desse som que se consolida na Nigéria dos anos 70.

1. Viva Nigeria – Fela Randsome Kuti

2. Aids – Segun Damisa & The Afro Beat Crusaders

3. Omo Yen Wu Mi – Shadow Abraham with Mono Mono Friends

4. Enjoy Yourself – Sahara All Stars Band Jos

5. Eddie Quansa – Peacocks Guitar Band