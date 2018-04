Shuffle 12 – Fridge & Four Tet

Fridge

Com o relançamento do Eph, do Fridge, de 1999, um disco essencial do pós-rock inglês, e também de Early Output 1996-1998, voltei a ficar fissurado por esse trio formado pelo Kieran Hebden na guitarra, Adem Ilah, no baixo e Sam Jeffers na bateria. Claro, o mais famoso dos três é o Kieran, que responde pela alcunha de Four Tet. Então reuni os discos do Fridge e do Four Tet para ver no que dava no shuffle:

1. Sun Drums And Soil (Part 2) – Four Tet

2. Orko – Fridge

3. Tuum – Fride

4. Thirtysixtwentyfive – Four Tet

5. Pockets – Four Tet