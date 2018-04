Shuffle 09 – Krautrock

Tangerine Dream

Neste fim de semana estava ouvindo uns sons de krautrock, o controverso estilo alemão que é pai do rock moderno e da eletrônica, para escolher os sons do Projeto 1001 de sexta que vem. E como foi praticamente um fim de semana germânico, resolvi embaralhar uma playlist com sons poderosos de krautrock, que é abrangente o suficiente para ir desde o fim dos anos 60 até os anos 2000, principalmente com as gravações atuais dos músicos que formaram as primeiras bandas, como Faust, Neu!, Can, Kluster e a segunda leva, como Kraftwerk e Tangerine Dream (foto). O curioso é que nesta seleção ao acaso, entraram justamente sons mais recentes e do meio dos anos 70 para cá. E achei legal justamente porque prova a elasticidade do rótulo. A lista:

1. This Is the Rule – Jaki Liebezeit & The Phantom Band

2. Waters – Message

3. Cloudburt Flight – Tangerine Dream

4. Totem – Klaus Schulze

5. San Francisco, Pt 1: Backup Dream – Holgar Czukay & Dr. Walker