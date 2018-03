Shuffle 02

O shuffle da semana foi outro de toda a minha biblioteca de música de casa, e começa rasgando com “Strange”, a minha música preferida do “Pink Flag”, disco seminal do Wire (foto). Na sequência, rola uma do Beans, 56, num disco em que o rapper toca com o baixista William Parker. “Vandalusia” ao vivo, do disco-tributo a Robert Wyatt “Soupsongs Live” da um tom de interlúdio, quebrado totalmente pelo reggae eletrônico do Modeselektor. No final, uma clássica que eu amo, “China Girl” do Iggy Pop, injustamente ofuscada pela versão do Bowie.

1. Strange – Wire

2. 56 – Beans

3 – Vandalusia – Robert Wyatt

4. Happy Birthday – Modeselektor

5. China Girl – Iggy Pop

Clique aqui para ouvir ou vá até www.discofonia.com