Shuffle 01

Bom depois de um longo e não tão tenebroso verão, o Discofonia volta à ativa. Agora com três podcasts semanais. Na verdade, três versões do Discofonia clássico.Esse primeiro é o Discofonia Shuffle. Na quarta, começa o Lançamentos do Discofonia, sempre com três músicas novas. Na sexta é dia do maior podcast da Semana, o projeto 1001, com minhas músicas preferidas de todos os tempos e gêneros.

Neste Discofonia Shuffle, a idéia é simples: um oráculo de cinco músicas para começar a semana. Hoje, dei uma embaralhada na minha biblioteca de música em casa. Saiu uma mistura bem interessante. Olha aí:

1. Life’s a Scream – A Certain Ratio

2. Brother – Vashti Bunyan

3. Tokyo Uno – I:Cube

4. Higher – Sly and the Family Stone

5. Neném Gravidez – Tom Zé

