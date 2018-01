Show da Peaches cancelado

Era para ser amanhã na The Week, aqui em São Paulo, e sábado no Circo Voador no Rio, mas uma série de confusões fizeram com que a desbocada Peaches não consiga vir para o Brasil. Muito chato. Mas os organizadores garantem que ela vem de verdade em breve. Na continuação desse post coloco as informações todas sobre o cancelamento.

Mesmo sem show, eu vou colocar para tocar aqui um som fantástico do disco Impeach My Bush (sim, o título é absurdo!). A música é “Boys Wanna Be Her”.



Bom, aí está a carta que explica a bagunça…

É com pesar que informamos ao público que o show da cantora Peaches, que aconteceria em São Paulo no dia 23 e no dia 24 de março no Rio de Janeiro, não mais acontecerá. Os organizadores da festa que receberia Peaches, no entanto, gostariam de esclarecer o ocorrido: o show foi comprado de um produtor que garantiu ter toda a negociação com a banda fechada, aí inclusos os vistos de trabalho, passagens aéreas, depósitos antecipados de cachês e todos os pormenores necessários para que a turnê de Peaches passasse pelo Brasil. Como garantias para os promotores, o contrato e o anúncio da turnê no site oficial da cantora. Todas as passagens foram emitidas, os depósitos bancários efetuados em nome do produtor, e os vistos cuidados por um escritório contratado por este, como podemos atestar através de comprovantes bancários e e-tickets. Não tínhamos qualquer contato com a agente da cantora e tratávamos destes shows apenas por intermédio do produtor contratado. Qual não foi nossa surpresa quando hoje, ao saber do cancelamento do show e forçadamente entrarmos em contato com a agente da banda, soubemos que as informações dadas pelo produtor responsável pela turnê de Peaches no Brasil eram todas desencontradas: promessas não cumpridas. Itinerários de vôos que não foram aprovados pela banda. Peaches deslocou toda a sua banda de Berlim para Miami, onde os vistos estavam sendo providenciados. Segundo o escritório de advocacia contratado pelo responsável pela turnê no Brasil, os vistos foram providenciados. Segundo a banda, não. A cantora informa, no entanto, que nunca cancelou um show em sua vida e que não será esta a primeira vez. Muito em breve a mesma anunciará novas datas no Rio e em São Paulo. Estamos transtornados com os prejuízos e os incômodos causados, e informamos que os ingressos serão devolvidos nas lojas da Banca de Camisetas, imediatamente, onde os mesmos foram comprados. Peaches realmente sente muito por desapontar seus fãs brasileiros.