Série de 2006 termina com jazz

Ufa, depois de uma verdadeira maratona de podcasts chega ao fim a série dos melhores de 2006, agora olhando para a música improvisada. Por isso entram no programa desde jazz mais tradicional e música instrumental brasileira até os sub-gêneros que mais me atraem dentro do jazz de vanguarda e da múscia de forma livre. Começo mais pianinho, com faixas mais lentas e depois o programa explode, com sons de Maneri Ensemble, Art Ensemble of Chicago (foto), Evan Parker e Ornette Coleman. Agora podcast só na semana que vem. A lista completa das músicas e links para as páginas dos artistas estão na página do podcast.

Mas, claro, dá para ouvir por setraming aqui: