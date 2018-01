Hoje, a partir das 22h, rola a noite do coletivo Instituto, no Studio SP, com discotecagem de Daniel Ganjaman e show da banda de Recife Eta Carinae, som temperado a rock, eletrônica e música brasileira. O Studio SP fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena. Tel.:3817-5425. Preço: R$ 15.

