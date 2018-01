Hoje eu revisitei o disco A Banda Tropicalista do Duprat, relançado há pouco pela Universal. E ouvi-lo depois de tanto tempo só confirma o tamanho do gênio e a importância do Rogério Duprat, que morreu na semana passada, para a música moderna brasileira. Então vou tocar para vocês, em streaming, uma das minhas preferidas desse disco: “Cinderella Rockfella”, que tem as participações de Clélia Simões & Kier e Os Mutantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.