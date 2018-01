Sai a programação do RecBeat

Todo ano, chega perto do Carnaval e eu fico morrendo de vontade de ir ao Recife para o RecBeat, sem dúvida a melhor coisa que acontece neste País durante a folia. Só que, como eu não sou muito fã de Carnaval, acabo sempre ficando aqui em São Paulo mesmo, trabalhando. Neste ano, o RecBeat, que acaba de anunciar sua escalação, está matador. Vai ser em homenagem ao Chico Science e terá gente fantástica como Tom Zé, a banda Isca de Polícia, Erasto Vasconcelos, Z’África Brasil, Instituto tocando o Tim Maia Racional, Montage e Vanguart. E o melhor de tudo: é de graça. Todas as informações estão no site do festival, mas deixo aqui a lista das atrações, só para dar água na boca.

SÁBADO – 17/02

19:30 – DJ BIG & CONFLUÊNCIA (PE)

20:30 – ERASTO VASCONCELOS (PE)

21:30 – DIGITAL GROOVE (PE)

22:30 – SUPERGALO (DF)

23:30 – ZEFIRINA BOMBA (PB )

00:30 – Z`AFRICA BRASIL (SP)

DOMINGO – 18/02

16:30 – CONCENTRAÇAO BLOCO QUANTA LADEIRA

20:30 – CANJA RAVE (RS)

21:30 – RIVOTRILL (PE)

23:00 – ISCA DE POLICIA (SP)

00:15 – DIGITARIA (MG)

01:20 – BONDE DO ROLÊ (PR)

SEGUNDA-FEIRA – 19/02

17:00 – RECBITINHO: CIA TEATRO RASGADO / “O PEQUENINO GRAO DE AREIA”

19:30 – MELLOTRONS (PE)

20:30 – VANGUART (MT)

21:30 – RAIES DANÇA TEATRO (SP)

23:00 – MR CATRA (RJ)

00:00 – INSTITUTO / Show Tim Maia Racional (SP)

01:20 – MONTAGE (CE)

TERÇA-FEIRA – 20/02

18:30 – MARACATU NAÇÃO CAMBINDA ESTRELA (PE)

19:30 – JOÃO DO PIFE E BANDA DOIS IRMÃOS (PE)

20:30 – PARAFUSA & TROMBONADA (PE)

21:30 – CURUMIN & THE AIPINS (SP)

23:00 – 2IN-PAR (ESP)

00:00 – MACACO BONG (MT)

01:20 – TOM ZÉ (BA)