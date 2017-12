Sai a programação do festival do Coquetel Molotov

O festival No Ar Coquetel Molotov, que rola no Recife nos dias 1 e 2 de setembro, traz para o Brasil nada menos do que Tortoise (foto), Rubin Steiner, Spleen e o Cocorosie!!! A boa notícia é que as irmãs Cassady, do Cocorosie, também vêm para SP, mas isso eu conto no próximo post. Dá uma olhada na ótima programação do festival… Às vezes eu queria morar no Recife…

Dia 1/9

Palestras (a partir das 15h)

– Empreendedorismo Cultural

– Overmundo: Conteúdo Colaborativo no Brasil

Sala Cine UFPE (a partir das 18h)

TONY DA GATORRA (RS)

ARTIFICIAL (RJ)

DIVERSITRÔNICA (PE)

Teatro da UFPE (a partir das 21h)

AHLEV DE BOSSA (PE)

BADMINTON (PE)

SPLEEN (França)

COCOROSIE (EUA)

JÚPITER MAÇÃ (RS)

Dia 2/9

Palestras (a partir das 15h)

– Música em diferentes plataformas

– Liberdade Artística com ou sem ordem?

Sala Cine UFPE (a partir das 18h)

HRÖNIR (PE)

DEBATE (SP)

CHAMBARIL (PE)

Teatro da UFPE (a partir das 21h)

BACKING BALLCATS BARBIS VOCALS (PE)

VALV (MG)

MÓVEIS COLONIAIS DE ACAJU (DF)

RUBIN STEINER (França)

TORTOISE (EUA)