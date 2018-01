Sai a lista das músicas do novo Sonic Youth

A banda nova-iorquina prepara um novo disco só com raridades compiladas desde 1991. O disco vai chamar The Destroyed Room: B-Sides and Rarities e as músicas que entram são as seguintes:

“Fire Engine Dream” (2003, nunca foi lançada, é um outtake do Sonic Nurse)

“Fauxhemians” (2001, do Noho Furniture Sessions, também está na compilação All Tomorrow’s Parties 1.1, cuja curadoria foi do SY)

“Is It My Body?” (1991, do compacto duplo Alice Cooper Tribute)

“Razor Blade” (1994, lado B do compacto Bull In The Heather)

“Blink” (1999, da trilha sonora do Pola X)

“Campfire” (2000, faixa da compilação At Home With The Groovebox)

“Loop Cat” (2003, faixa bônus da versão japonesa de Sonic Nurse)

“Kim’s Chords” (2003, outro bônus do Sonic Nurse nipônico)

“Beautiful Plateau” (2003, esse Sonic Nurse japonês era bom mesmo)

“Three Part Sectional Love Seat” (2001, faixa não-lançada do Noho Furniture Sessions)

“Queen Anne Chair” (2001, outra faixa não-lançada do Noho Furniture Sessions)

“The Diamond Sea” (1995, lado B do compacto The Diamond Sea)

