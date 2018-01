Sabe qual é a pior empresa dos EUA?

O blog The Consumerist, um dos mais influentes em conumo nos Estados Unidos, resolveu fazer a eleição das piores empresas dos EUA. E neste ano não tem para ninguém: a RIAA (associação ue representa as gravadoras multinacionais, que acabou com o Napster e há anos insiste em processar usuários que trocam música no computador) levou o prêmio – e olha na foto que troféu lindo ela ganhou. A votação foi feita com leitores do blog e era tipo desafio de gladiadores. Duas empresas duelavam e a que vencia avançava para a rodada sequinte. Na final, a RIAA bateu a Halliburton, mas deixou muita gente ‘boa’ pelo caminho: Walmart, Verizon, Monsanto, Exxon, Sony, U-Haul, só para citar as que foram mais longe na competição.

