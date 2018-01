Ronnie Von recauchutado

Ronnie Von é lembrado por muitas coisas – entre elas programas de TV de qualidade duvidosa -, mas a sua música, principalmente a produzida entre o fim dos anos 60 e começo dos anos 70, é largamente ignorada. Boa parte é culpa do próprio Ronnie Von, talvez uma das primeiras vítimas da superexposição pop por estas praias.

Só que quem não conhece os dez primeiros discos dele está perdendo um capítulo fundamental do rock brasileiro. Para remediar isso e fazer uma justa homenagem a um dos pais da psicodelia pátria, a jornalista Flavia Durante organizou um projeto bem bacana, que recupera o melhor lado do Ronnie Von. É o site Tudo de Novo, um tributo ao artista no qual são disponibilizados dois discos (talvez disco não seja a palavra certa nessas épocas de download)em que bandas independentes de hoje tocam músicas desse período mais criativo do cantor. Para conferir o projeto e baixar as músicas, clique aqui. Abaixo, a lista das bandas e dos sons:

Volume 1

01. OVNI – Meu Novo Cantar

02. Os Vilsos – Chega de Tudo

03. Rádio de Outono – Espelhos Quebrados

Vinheta. Bar Íris

04. Naiti – Sílvia 20 horas, domingo

05. Os Almeida – Menina de Traças

06. Fantastic 5 – Nada de Novo / Lábios que beijei

07. Les Sucettes – Esperança de Cantar

08. Detetives – Anarquia

09. Cactus Cream – Mil Novecentos e Além

10. Clube da Luta – Tristeza num Dia Alegre

11. Leux Perdis – Contudo, Todavia

12. Os Skywalkers – Canto da Despedida

Volume 2

01. Os Insertos – Meu Bem

02. Royale – Igual a Peter Pan

03. Plato Divorak & Clepsidra – A Menina Azul

04. Astronauta Pinguim – Pra Chatear

05. Superlego – O Último Homem da Terra

06. A Banda de Um Amigo Meu – De como meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta a Alfa do Centauro, meu verdadeiro lar

07. Videodrome – Onde Foi

08. Continental Combo – Pare de Sonhar com Estrelas Distantes

09. Vini F. – Máquina Voadora

10. William Laxtons – Você de Azul

11. Batucada Valvulada – Águas de Sempre

12. Ecos Falsos – Viva o Chopp Escuro

13. Profiterolis – Seu Olhar no Meu

14. Hype Quino – Continentes e Civilizações

15. Telerama – O Verão nos Chama

16. Malachai – Regina

17. Mário Broz – Aquela Mesma Canção

18. Quartzo – Eu era humano e não sabia

PS: a foto é a capa do disco de 1970 de RV.