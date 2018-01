Hoje rola show do Cão, novo disco do Romulo Fróes, com Lanny Gordin na guitarra e Zé barbeiro no violão de 7 cordas. É imperdível.

O show deve começar depois da meia-noite e o Studio SP fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena. Tel.:3817-5425. Preço: R$ 15.