Romulo Fróes é o convidado do podcast Discofonia

Hoje quem escolhe as músicas do Discofonia não sou eu. Romulo Fróes, que acaba de lançar o disco “Cão” pela YB, topou fazer uma entrevista e selecionar para o podcast músicas que influenciaram o seu novo disco. Então, vamos tocar muitas músicas do “Cão” e também Caetano Veloso, Jards Macalé, Nelson Cavaquinho, João Gilberto, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Luiz Melodia, ou seja, um monte de gente boa. Até por isso, o podcast estourou um pouquinho no tempo. Mas é tanta música boa que nem faz mal… Para ler uma resenha do novo disco do Romulo, feita por mim neste blog, clique aqui. Para ir até o podcast e saber mais sobre as músicas e os artistas que estão nele, clique aqui.

Abaixo, você pode ouvir em streaming: