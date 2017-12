Rio, de novo, terá o melhor Tim Festival

Os caroiocas vão se dar bem de novo na edição deste ano do Tim Festival. O festival, que neste ano terá ramificações em São Paulo, Curitiba e Vitória, vai ser bom mesmo é no Rio. Patti Smith, Devendra Banhart, Black Dice, Beastie Boys e DJ Shadow são só alguns dos shows obrigam quem gosta de música por aqui a pagar a ponte aérea.

Veja abaixo a programação anunciada:

RIO DE JANEIRO

LOCAL: Marina da Glória

27 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

PALCO: TIM Club – 20h

Ivan Lins/Tributo a Paulo Albuquerque

Jennifer Sanon

Maria Schneider

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PALCO: TIM Stage – 23h

Daft Punk

PALCO: TIM Lab – 22h30

Céu

Amadou & Marian

Devendra Banhart

PALCO: TIM Village – 1h

DJ Shantel

Maurício Valladares

28 DE OUTUBRO (SÁBADO)

PALCO: TIM Club – 20h

André Mehmari Trio

Roy Hargrove

Charlie Haden

PALCO: TIM Stage – 23h

Mombojó

Patti Smith

Yeah Yeah Yeahs

PALCO: TIM Lab – 22h30

Bonde do Rolê

TV On The Radio

Thievery Corporation

PALCO TIM Village – 1h

Booka Shade

Pet Duo

29 DE OUTUBRO (DOMINGO)

PALCO: TIM Club – 20h

Stefano Bollani

Ahmad Jamal

Herbie Hancock

PALCO: TIM Stage – 23h

Instituto

DJ Shadow

Beastie Boys

PALCO: TIM Lab – 22h30

Marcelo Birck

The Bad Plus

Black Dice

PALCO: TIM Village – 1h

DJ Jason Forrest

Camilo Rocha

SÃO PAULO

LOCAL: Auditório do Ibirapuera – 20h30

27 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

Stefano Bollani

Ahmad Jamal

Herbie Hancock

28 DE OUTUBRO (SÁBADO)

Ivan Lins/Tributo a Paulo Albuquerque

Jennifer Sanon

Maria Schneider

29 DE OUTUBRO (DOMINGO)

André Mehmari Trio

Roy Hargrove

Charlie Haden

LOCAL: Anhembi – 18h

Mombojó

TV On The Radio

Thievery Corporation

Yeah Yeah Yeahs

Daft Punk

VITÓRIA

LOCAL: Teatro Universitário da UFES – 20h30

27 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

Roy Hargrove

28 DE OUTUBRO (SÁBADO)

Yamandu Costa

Herbie Hancock

29 DE OUTUBRO (DOMINGO)

Devendra Banhart

CURITIBA

LOCAL: Pedreira Paulo Leminski – 19h

31 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)

Nação Zumbi

DJ Shadow

Patti Smith

Yeah, Yeah, Yeahs

Beastie Boys