Riff in peace

Ron Asheton, 60, guitarrista dos Stooges foi encontrado morto hoje em sua casa em Ann Arbor, segundo o NME. Este blog está de luto pela morte de um de seus heróis. Para quem também curtia Stooges, o blog da NME fez uma seleção bem boa dos 5 melhores riffs de Asheton: I wanna be your dog, No fun, 1969, Down on the street e T.V. eye. Confira os vídeos e comentários do semanário aqui.

