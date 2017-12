Reencontrando os pais do pós-rock

Coisas legais do eMusic. Mês passado foi colocado no site de venda de música online o primeiro disco do Cul de Sac, banda de Boston que, salvo engano, foi a primeira a receber a classificação de “pós-rock”, termo cunhado pela The Wire nos anos 90.

Eu tinha ouvido o ECIM, que é de 1991, na casa de um amigo, em meados dos anos 90. Ainda era a época de gravar fitas K7, não de queimar discos. E eu não fiz uma coisa nem outra. Fiquei só com aquele som na memória e acompanhei a trajetória da banda a partir daí. Uma banda tão interessante que até já fez as vezes de o grupo de apoio de Damo Suzuki, o vocalista do Can, uma das principais bandas de krautrock, a grande inspiração para esse tal de pós-rock.

“ECIM” ainda hoje é um disco desafiador, bom de ouvir. E, na versão do eMusic, vem com três faixas bônus. Uma delas, “Cul de Sade”, eu deixo aqui hoje para ouvir em streaming.