Raridade de Bob Dylan vai a leilão no E-Bay

A música é “Sidewalks, Fences, And Walls”, uma gravação rara de uma música que não está em nenhum disco de Dylan foi colocada à venda no site de leilões online. O preço começa em US$ 12.500. A música foi produzida por David Briggs, mais famoso por seu trabalho com Neil Young, e está sendo oferecida por um fã que diz ter ganho do produtor a fita antes de ele morrer em 1995. Segundo a NME, especialistas em Dylan dizem que a gravação é autêntica e provavelmente foi feita no estúdio Sunset Sound, em Los Angeles, em 1987, mas acabou não entrando no álbum Down In the Groove. Quer queimar um pouco de dinheiro? Para dar um lance, clique aqui.

Via NME