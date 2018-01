Raras de Elliot Smith em maio

Elliot Smith tinha aquela capacidade absurda de concentrar toda a tristeza do mundo em uma canção. Sua morte (suicídio?), em 2003, ainda não foi esclarecida pela polícia de Los Angeles. Mas quem, como eu, sente falta de novas músicas do Elliot Smith para ouvir naqueles momentos em que o mundo à volta está desmoronando, uma boa notícia: sai em maio pelo selo Kill Rock Stars um disco só com canções gravadas por Smith entre 1995-1997, fase do ótimo Elliot Smith e do primoroso Either/Or. O título do álbum será New Moon. Veja abaixo a lista das músicas:

Disco 1:

01 Angel in the Snow

02 Talking to Mary

03 High Times

04 New Monkey

05 Looking Over My Shoulder

06 Going Nowhere

07 Riot Coming

08 All Cleaned Out

09 First Timer

10 Go By

11 Miss Misery (Early Version)

12 Thirteen

Disco 2:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

01 Georgia Georgia

02 Whatever (Folk Song in C)

03 Big Decision

04 Placeholder

05 New Disaster

06 Seen How Things Are Hard

07 Fear City

08 Either/Or

09 Pretty Mary K (Other Version)

10 Almost Over

11 See You Later

12 Half Right

Via Pitchfork