Radiohead retorcido

Hoje eu estava ouvindo as versões das músicas do Radiohead traduzidas para o idioma do dub pelo Easy Star All-Stars em seu Radiodread,e não pude deixar de lamentar pelo resultado. A idéia é boa, mas não convence. É uma pena porque em 2003 o mesmo Easy Star All-Stars conseguiu fazer o delicioso Dub Side of the Moon, partindo do clássico Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que esse disco me fez pensar é que o Radiohead é sem dúvida a banda mais interessante dos últimos anos, mas pouquíssimas versões de suas músicas conseguem igualar a ousadia das originais. Algumas versões de jazzistas como Dave Douglas e Brad Mehldau são instigantes, curiosas, mas não chegam a surpreender. Daí eu lembrei de um versão de Creep feita pelo Kid 606 no disco The Action Packed Mentallist Brings You the Fucking Jams, de 2002. Com ironia, ele batiza a música de “This Is not my Statement”. Até hoje para mim é o cover do Radiohead que mais faz justiça à criatividade dos ingleses. Ouça abaixo em streaming.