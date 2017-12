Hoje rola show do Del Rey no Grazie a Dio. Um dos projetos mais divertidos de assistir hoje, o Del Rey é formado por membros do Mombojó com o China, ex-Sheik Tosado. Juntos, os recifenses tocam pérolas do repertório de Roberto e Erasmo Carlos. Daí vem o Del Rey, entende?

O Grazie a Dio fica na rua Girassol,67, na Vila Madalena. Tel.: 3031-6568. O show começa às 22h30 e o couvert artístico é de R$ 13