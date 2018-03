Quatro bons motivos para sair de casa na véspera do feriado

Hoje ninguém pode reclamar da agenda de shows na cidade. No sesc Santana rola a segunda apresentação da banda de pós-rock Tortoise, uma das minhas preferidas. No via Funchal tem o pop do Cardigans seguido de uma das bandas mais importantes da história do pós-punk, o Gang of Four, com seu funk branco sensacional. No Sesc Pompéia, o Romulo Fróes mostra o novo disco, Cão. E, para depois, rola festa dos meus amigos do Eletronic Brasil com os DJs Nigga e Ben, com rare grooves, afrobeat, nu jazz, lá no Bar Treze.

Tortoise – Às 21h no Sesc Santana (avenida Luiz Dumont Vilares, 579, Tel. 6971-8700). Ingresso: R$ 24.

Gang of Four – Às 22h, no Via Funchal (rua Funchal, 65) Ingresso: de R$ 100 a R$ 180.

Romulo Fróes – Às 21h no Sesc Pompéia (rua Clélia, 93. Tel. 3871-7700).Ingresso: R$ 12

DJ Nigga + DJ Ben – A partir das 21h no Bar Treze (Rua Alagoas 852, tel. 3666-0723). Ingresso: R$ 5 (antes da meia-noite) ou R$ 10 (depois da meia noite)