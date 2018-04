Quase tudo free

The XX

Dos três sons de hoje, dois estão disponíveis para downloado gratuito. Um é a parceria de duas bandas do coletivo Anticon, Themselves e Why?. Ambos lançam discos novos neste ano separadamente, mas fizeram essa música Canada juntos. (clique aqui para baixar de graça). Outra banda que disponibilizada de graça o disco todo é o Jumbo Elektro. Os reis do embromation liberam o novo Terrorista! pra download no Mondo77. Dá pra baixar, mas também dá pra comprar com qualidade melhor. Mas eu começo com uma banda inglesa nova, The XX, que acaba de lançar um disco bem pop e impressionante chamado XX. Vamos ouvir:

1.Crystalised – The XX

2.Canada – Themselves e Why?

3.Dylan Sings Bowie – Jumbo Elektro