Prince Paul logo mais no Sesc Pompéia

O produtor e DJ americano Prince Paul, produtor dos três primeiros discos do De La Soul, toca hoje no teatro do Sesc Pompéia na festa Sub Rap Combo. Além de Prince Paul, tocam outros nomes do hip hop alternativ: Scotty Hard, produtor do último disco da Nação Zumbi, toca com o rapper Sebastian Laws e com o baterista do Hurtmold, Maurício Takara. E ainda rolam shows do Mamelo Sound System e do MC Akin.

O show começa às 21h. O Sesc Pompéia fica na rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. Ingressos: de R$ 5 a R$ 15.