Preguiça auricular

Bom, ontem foram anunciados, com pompa, circunstância e justa homenagem a Jair Rodrigues, os vencedores do Prêmio Tim de Música 2006.E, de novo, venceu o óbvio.

Eu sinceramente não entendo. A produção de música no Brasil nunca foi tão plural e interessante como agora, principalmente graças às iniciativas das gravadoras independentes. Existe muita música boa produzida por aí, muitos artistas que ousam e rompem com a mesmice nos mais diferentes estilos. E os jurados do Prêmio Tim, seja por conta própria, ou pelos menos graças aos discos que lhes são enviados pela produção do prêmio, têm contato com essa música.

Então, por que sempre vencem os mesmos artistas manjados, que não se preocupam nem um pouco com a inovação, em travar um diálogo com a cultura de hoje? A única explicação que tenho e reluto em escrevê-la é que a crítica musical no Brasil, que sempre primou pelo conservadorismo, agora também prima pela preguiça. Claro que existem suas honrosas exceções. Mas estou aqui para falar da regra: críticos de hoje não querem arriscar um milímetro que seja fora do seguro, do que já foi endossado talvez por críticos mais competentes.

Uma olhada de esguelha na lista de premiados e vê-se que a mesma escolha poderia ter sido feita, na pior das hipóteses, nos anos 70, e, na melhor delas, na década passada. Infelizmente, o prêmio mostra que não é a música brasileira que vai mal, mas a crítica que não está a altura da música brasileira.

Duvida? Então confira os principais premiados. Vou me conter e não escreverei o que eu penso realmente de cada um deles hoje – muitos dos quais eu respeito principalmente pelo que fizeram no passado – porque eles não têm culpa da surdez alheia.

CANÇÃO POPULAR

Disco: Ao Vivo, Kleiton e Kledir

Dupla: Zezé di Camargo e Luciano

Grupo: A Cor do Som

Cantor: Roberto Carlos

Cantora: Gil

ROCK & POP

Disco: Pré-pós-tudo-bossa-band, Zélia Duncan

Grupo: Barão Vermelho

Cantor: Lulu Santos

Cantora: Zélia Duncan

MPB

Disco:Que Falta você me Faz, Maria Bethânia

Grupo: Barbatuques

Cantor: Ney Matogrosso

Cantora: Maria Bethânia

Veja todos os premiados no site do Prêmio Tim