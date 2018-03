Podcast: Robert Wyatt

Por conta de uma série de novidades que aparecerão na próxima Trip, tive de me afastar um pouco do blog neste último mês. Volto agora com um podcast sobre o o genial compositor inglês Robert Wyatt. Seu disco mais recente, Comicopera, tem tocado sem parar em casa desde o fim do ano e, agora, numa viagem recente à Los Angeles, comprei-o em vinil, o que aumenta em muito o prazer de ouvi-lo, vê-lo, manuseá-lo. Sou fã de Wyatt há bastante tempo, principalmente atraído por suas letras, seu internacionalismo e sua ousadia ao experimentar dentro da moldura da música popular. Para dar conta de mostrar uma carreira de mais de 40 anos, tive de deixar de lado aqui todo seu trabalho como membro do Soft Machine e do Matching Mole. Quis fazer um podcast que mostrasse seus obras mais recentes, mas também que pudesse ser uma chave para entender a complexidade de sua carreira solo, dos anos 70 até hoje. Mais do que um greatest hits, esse é um programa que tenta revelar diferentes faces de sua persona musical: o letrista cético, o socialista, o cantor de voz delicada aberto às mais diferentes colaborações, o baterista de jazz que perdeu o controle das pernas.

Download Discofonia 74 – Robert Wyatt

1. Be Serious – Robert Wyatt 2. I’m a Believer (extended version) – Robert Wyatt 3. Shipbuilding – Robert Wyatt 4. Strange Fruit – Robert Wyatt 5. Incensatez – Robert Wyatt 6. Just As You Are – Robert Wyatt 7. Sea Song – Robert Wyatt 8. Left On Man – Robert Wyatt 9. Red Flag – Robert Wyatt 10. Hasta Siempre Comandante – Robert Wyatt 11. Internationale – Robert Wyatt 12. Do Ya – Nick Manson and Robert Wyatt 13. For Instance (Silence) – Michael Mantler and Robert Wyatt 14. Submarine – Björk and Robert Wyatt 15. To Caravan and Brother Jim – Robert Wyatt