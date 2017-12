Podcast mergulha no hip hop alternativo

Tem podcast novo no meio do feriado e desta vez o Discofonia fala de hiphop alternativo (ou não) daqui do Brasil e de fora. Rola Z’África Brasil, Mamelo Sound System, De Leve, Mzuri Sana, Kamau com Instituto, DJ Shadow, Edan, Dr Octagon (foto), Gnarls Barkley (eu sei, não é tão hiphop assim), Sadat X, Missy Elliot e mais um monte de coisa bacana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista completa das músicas e links para as páginas dos artistas estão no site do podcast. Deixo aqui uma versão para streaming, mas lembro que na página do podcast é possível dar download e assiná-lo.