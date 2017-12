Placas tectônicas

Gabriel Werneck Joker no ato

Acabo de voltar de viagem com a mala cheia de discos. E um monte de coisa boa de dubstep. Separei três sons que vem de dois 12′ da Tectonic, de três dos melhores produtores do estilo hoje. O legal é que as faixas foram gravadas direto do vinil. Tudo bem que perde muito ao virar MP3, mas vibe é diferente. Abro o podcast com o enfent terrible Joker com seu som mais colorido e aberto para influências da house, depois toco os pioneiros Skream e Benga, que se aproxima muito do techno nessa faixa. São os horizontes do dubstep, que até por conta do baixo forte sempre carrega uma certa claustrofobia, se alargando

1. Untitled_RSN – Joker

2. Trapped in a Dark Bubble – Skream

3. Technocal – Benga