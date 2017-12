PexbaA toca hoje em SP

Os mineiros do PexbaA vêm finalmente a São Paulo e tocam hoje no CB com Richard Ribeiro, que é também da banda Debate.

Das bandas mais experimentais brasileiras, a PexbaA é a minha favorita. Não conheço ninguém que consiga costurar tantas influências diferentes e fazer um som tão singular. Acho a banda tão boa que no “Fim da Linha”, filme que eu escrevi com Gustavo Steinberg e deve ser lançado em 2007, a maior parte das músicas são do Pexbaa e do Cidadão Instigado. É um show para não perder.

O CB fica na rua Brigadeiro Galvão, 871, Tel. 3666-8971. Ingresso: R$ 10 (antes das 23h e 12, depois)