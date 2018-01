Patti Smith vai lançar disco de covers

No ano em que Patti Smith foi nomeada para o Rock and Roll Hall of Fame – quem diria que velhos punks iam abraçar essa papagaiada -, ela decidiu não brindar os fãs com mais um punhado de letras cortantes. No fim de março ou no começo de abril, logo após a cerimônia do Hall of Fame, a cantora lança um disco de covers ainda sem título, fazendo versões para músicas de Jimi Hendrix, Bob Dylan, Jefferson Airplane, Neil Young, Nirvana e “mais algumas pessoas que causarão surpresa”.

À revista Billboard ela disse que se debruçar sobre essas canções foi uma verdadeira aventura. “Sempre quis fazer um disco de covers, mas não achava que tinha o alcance. Mas agora domino perfeitamente meu trabalho e estou pronta para atacar um monte de canções diferentes que tenham letras fortes e relevantes.”

O novo disco será repleto de participações especiais, como o guitarrista do Television Tom Verlaine, o baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea, e Richard Robinson, do Black Crowes, além do dramaturgo Sam Shepard.

A conferir…

