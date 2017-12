Paródia hilária do Pulp

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gxNyyZpP3GM” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Hoje é dia de fechamento para mim, nada melhor do que uma piada para relaxar. E com a volta do Jarvis Cocker, do Pulp, aos palcos para mostrar o seu disco novo, eu selecionei esse trecho do programa de TV inglês Brasseye, em que o comediante Chris Morris faz uma paródia hilária de “Disco 2000”, do Pulp. A banda é rebatizada de Blouse e a música de “Me Oh Myra”, sobre a serial killer dos anos 60 Myra Hindlay. Eu não conhecia o vídeo e fui conferir depois de ver uma notinha no site da Uncut.