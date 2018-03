Parece ibope

A internet coloca novos desafios para bandas, sejam elas indepentendentes ou não. Tem gente que acaba arriscando novas maneiras de se relacionar e garantir alguns trocados com isso. Justo. Radiohead faz isso bem, Nine Inch Nails faz isso muito bem e há mais tempo. Sempre acho válido buscar novos caminhos.

Por aqui, o Cérebro Eletrônico também arrisca. Primeiro foi o ep virtual com com remixes do Pareço Moderno, que pode ser baixado clicando no link. Agora eles querem saber quem é o seu público. Mas, conscientes de que é uma informação valiosa, têm a delicadeza de dar algo em troca.

Quem responder à pesquisa, ganha uma o download de uma nova música: ‘Marcha de Núpcias de Carnaval’, a primeira divulgada do próximo disco da banda, e ainda concorre a um Box Cerebral e alguns CDs. Parece interessante. Quem quiser participar é só clicar no banner aí embaixo.