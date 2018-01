Para quem sente saudades do Tindersticks

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/rWj7IEWpcxA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

No últimos anos, Tindersticks foi uma das bandas que mais freqüentaram o som de casa. Para quem, como eu, sente falta de coisas novas do Tindersticks, aí vai um vídeo da música “That Leaving Feeling”, que está no disco Leaving Songs, solo do líder da banda Stuart A. Staples lançado neste ano.

Staples inicia hoje sua primeira turnê solo pelos Estados Unidos, acompanhado de Neil Fraser e David Boulter, do Tindersticks, mais Terry Edwards, Thomas Belhom e Robert McKinna.