Para quem perdeu o Harry, Luca e Liana hoje

Fiquei desconectado hoje o dia todo, mas certamente recomendaria a noite do Ampli_Volume 2, que já começou no Sesc Pompéia, com dois heróis da minha adolescência tocando. O Primeiro é Benzina, projeto eletrônico do Edgard Scandurra, do Ira!, e o outro é o Harry, a banda de tecnopop de Santos. Como a essa altura não vai rolar, o jeito é sair mais tarde e uma boa pedida é a noite Strip Poker, no Vegas, com electro, synth-pop e disco-punk. Além de Luca e Liana, o DJ Tom anima a noite.

O Vegas fica na Rua Augusta, 765, já do lado do Centro. Tel.: 3231-3705. A balada começa às 23h.