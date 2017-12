Para quem for ficar em SP na Páscoa

A data não é das melhores, mas quem for ficar por São Paulo no feriado e curtir improvisação eletrônica não pode perder a apresentação do trio suíço formado for Günter Müller, Jason Kahn e Norbert Mosläng. Eles tocam no dia 7 no Galpão do Raso da Catarina.

Eu mesmo tenho vários discos do trio – um disco é bem diferente do outro-, e ,como estou saindo fora de SP, já estou bem triste de não vê-los ao vivo.



O galpão Raso da Catarina fica na rua Harmonia, 921. O show começa às 21h e o preço dos ingressos vai de R$5 a R$10.

Quer ouvir uma amostra do som dos caras? Clique aqui.