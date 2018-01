“Bom, desde o ano passado, as coisas mais legais que eu encontro na internet vêm dos blogs de MP3. Hoje, meu amigo Luiz Junqueira me mandou um desses links que fazem a felicidade de qualquer colecionar de música: o Loronix. Trata-se de um blog de MP3 só com raridades de MPB, ripadas de discos de vinil. Tem um monte de LPs do Tom Jobim, mas muito mais do que isso. Os discos vêm zipados, e é muito fácil de baixar. Imperdível.

