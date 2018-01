Para descobrir novos sons

Este site estava pulando na minha frente desde a semana passada, mas não tive paciência de testar. Ontem, mais uma vez, um amigo me mandou o link para o Musicovery. Como o próprio nome diz, é um site para descobrir novas músicas, um pouco diferente dos já tradicionais e, para mim, melhores Last.fm e Pandora. A diferença é que nele tudo é online e você pode escolher as músicas por gênero, por estado de espírito (mood) e se quer uma música mais agitada ou mais calma. A idéia não deixa de ser interessante. Mas quando eu testei as músicas que foram escolhidas eram muito, mas muito manjadas. Ou seja, para ou ouvinte hardcore de música, não dá para fazer muitas descobertas. Por isso ainda prefiro o espírito comunitrário do Last.fm e a engenharia genética do Pandora.

