Não só hoje mas durante todo o fim de semana eu ouvi sem parar Cão, do Romulo Fróes. O som do dia, então, não poderia ser outro. Separei a música “Sobre a Gente”, composta pelo Nuno Ramos e que tem Romulo na voz, Zé Barbeiro no violão de sete cordas, Fábio Sá no baixo elétrico, Curumim na bateria e a inconfundível guitarra do Lanny Gordin.

Para quem quiser comprar, vale uma passada no site da Tratore.