Em setembro sai pela Universal o novo álbum do DJ Shadow, The Outsider. Na entrevista de capa para a revista URB, deste mês, ele diz que o disco se chama Outsider porque ele “não se encaixa em lugar nenhum”. Não dá pra esperar? Então tem duas músicas do disco novo para ouvir em streaming.

A primeira é Enuff, com participação de Q-Tip e Lateef



E essa é You Made It, com Chris James