Optimo no Vegas, Romulo no Milo.

Hoje tem Rockfellas especial no Vegas. Isso porque a dupla de DJs escoceses Optimo leva seu set eclético para lá. Além do Optimo, tocam o DJ Trepanado e Lúcio Ribeiro. Vai ser bom. Mas quem quiser um pique mais canção, uma boa é o show do Romulo Fróes lá no Milo Garage, com banda nova e aquele clima intimista do Milo.

O Vegas fica na rua Augusta, 765. Tel. 3231-3705. Entrada: R$ 25. Já o O Milo Garage fica na Rua Minas Gerais 203a, em Higienópolis. Tel:3129-8027. Entrada: R$ 10.