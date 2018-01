Essa é a pergunta da nova faixa da M.I.A., “XR2”, produzida por ela. Será um dos sons do novo disco da cantora, que desta vez, será produzido por ela e não pelo Timbaland, como se especulava há meses.

Confesso que não sou dos maiores entusiastas do grime, mas essa faixa é daquelas que fazem qualquer um chacoalhar na pista. M.I.A. colocou esta versão e um remix do Diplo “XR2 Turbo” na sua página no MySpace. Ouça em streaming aí embaixo.