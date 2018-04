Jim O´Rourke

Hoje eu abro mão de tocar três músicas novas para dar um trecho grande do The Visitor, novo disco do Jim O´Rourke, da linhagem dos discos mais acessíveis dele, embora seja apenas uma grande faixa de 38 minutos. Claramente com um violão inspirado no John Fahey, a música se desenvolve em fantasias pop, mas sem nunca cair no banal. Vale a pena mergulhar neste disco, que saiu agora pelo selo Drag City, do próprio O´Rourke.