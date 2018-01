O que vem por aí

Boa reportagem do Guardian aponta quais são os discos mais esperados do outono (daqui).São 10 discos, entre eles o novo da Björk, do qual eu já falei, uma banda nova chamada Twang, que faz um revival do som de Madchester (leia-se Happy Mondays), Release The Stars, do dândi atormentado Rufus Wainwright (foto), Sky Blue Sky, do Wilco (esse eu já ouvi e é demais), dose dupla de grime com os novos de Dizzee Rascal e MIA, e as guitarras de White Strtipes e Arctic Monkeys. Lá no rodapé eles também falam do novo do Panda Bear, que eu ainda não ouvi, mas li que tem a classe do melhor do Animal Collective.

Algumas faixas do novo do Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare, já caíram na web. Se você quiser ouvir a quentinha “Brainstorm”, clique aqui.