O melhor show que não houve

Ontem à noite eu finalmente consegui me descolar e ir a um lugar alternativo aqui em Délhi. O que acontece por aqui é o seguinte: a noite é concentrada nos grandes hotéis São neles que estão os clubs, os bares, e o indiano com grana acaba indo parar num desses lugares, numa noite bem mauricinha.

Ontem eu descobri um lugar chamado The Turquoise Cottage, afastado do centro de Nova Delhi, e me mandei para lá para ver o show da Pink Noise, uma banda de rock de Mumbai que tocaria na cidade pela primeira vez. O lugar é tipo um Milo Garage, cheio de molecada roqueira. Só gente daqui, quase nenhum estrangeiro. Quando cheguei, o show já tinha começado. Vi uma música, que me parecebu bem legal, e, na segunda, a luz acabou. Depois de uns minutos, voltou a energia e a banda tentou tocar de novo. Mas não rolou. Os caras tocaram dois acordes e a luz caiu de novo. As únicas luzes que ficaram acesas eram dos celulares das pessoas. Foi a melhor balada que não houve.