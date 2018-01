O melhor de 2006 por quem entende do assunto

Tantos discos bons em 2006 e eu não consigo chegar a uma lista de um tamanho razoável. Em vez de postar os meus preferidos por aqui, eu devo fazer podcasts entre esta e a próxima semana com os sons que eu considero fundamentais para entender o que rolou de mais interessante em 2006. Enquanto isso, deixo por aqui um link para uma lista diferente. O jornal The Independent entrevistou um monte de gente bacana, entre eles Moby (foto), Carl Barat, Dizee Rascal e Isobel Campbell, para dizer quais foram os seus preferidos no ano passado. Para ver a reportagem, clique aqui.

