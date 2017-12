[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/vWp1T0L_5Ug” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Tinha prometido esse vídeo, que eu fiz no Tuscan Lounge, em Bangalore, mas não tinha conseguido subir por causa de uma série de problemas de conexão na Índia. Agora o cardiologista de Mumbai, que pirou no lounge, pode ser apreciado com a atenção que ele pedia.